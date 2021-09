Creatività: Exor e Ferrari annunciano partership con LoveFrom

Redazione Finanza 27 settembre 2021 - 15:15

MILANO (Finanza.com)

Exor, holding diversificata controllata dalla famiglia Agnelli, e Ferrari hanno annunciato una collaborazione di lungo termine, pluriennale, con Jony Ive (ex chief design officer di Apple) e Marc Newson del collettivo creativo LoveFrom. La prima realizzazione di questa nuova partnership unirà le prestazioni e l'eccellenza di Ferrari con l'esperienza e la creatività inimitabile di LoveFrom, che ha creato prodotti straordinari in grado di cambiare il mondo. Oltre a collaborare con Ferrari, LoveFrom esplorerà una serie di progetti creativi con Exor nel business del lusso. Jony Ive entrerà inoltre a far parte del partners council di Exor.