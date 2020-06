CreVal: via libera al raggruppamento delle azioni ordinarie

Alessandra Caparello 1 giugno 2020 - 09:47

MILANO (Finanza.com)

CreVal ha proceduto al raggruppamento delle azioni ordinarie della banca nel rapporto n. 1 nuova azione ordinaria, priva di indicazione di valore nominale, con godimento regolare e munita di cedola n. 1 (codice ISIN IT0005412025), ogni n. 100 azioni ordinarie esistenti, prive di valore nominale e munite della cedola n. 2 (codice ISIN IT0005319444).Facendo seguito al comunicato stampa diffuso in data 27 maggio 2020, si legge in una nota, la banca comunica che il prezzo ufficiale delle azioni ordinarie Creval rilevato sul Mercato Telematico Azionario il 29 maggio 2020 è pari a Euro 0,0561. Tale prezzo sarà dunque utilizzato per valorizzare le frazioni di nuove azioni generate dall’applicazione del rapporto di raggruppamento sopra ricordato.