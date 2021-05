CreVal: il 18 giugno la nomina del nuovo Cda

Alessandra Caparello 6 maggio 2021 - 10:10

MILANO (Finanza.com)

Credito Valtellinese ha preso atto dei risultati definitivi dell’Offerta Pubblica di Acquisto volontaria promossa da Crédit Agricole Italia S.p.A., conclusasi con il relativo regolamento il 30 aprile 2021.All’interno di un primario gruppo bancario europeo quale Crédit Agricole, la Banca potrà ancor più svilupparsi lungo il percorso di crescita sostenibile già avviato al servizio dei clienti e dei territori in cui opera, grazie alla qualità e alla dedizione delle Persone che vi lavorano. Così il cda di Credito Valtellinese secondo cui al fine di assicurare l’unitarietà degli indirizzi gestionali e strategici all’interno del Gruppo Crédit Agricole, con spirito collaborativo e costruttivo, ha quindi deliberato di conferire mandato al Presidente di provvedere alla convocazione dell’Assemblea degli Azionisti per il 18 giugno 2021, nel rispetto della normativa applicabile, con all’ordine del giorno la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione per il triennio 2021-2023 e la determinazione del relativo compenso.