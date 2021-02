CreVal: bilancio 2020 segna il ritorno al dividendo, 0,23 euro per azione

Valeria Panigada 9 febbraio 2021 - 08:33

MILANO (Finanza.com)

Il consiglio di amministrazione di Credito Valtellinese (CreVal) ha deliberato di sottoporre all’approvazione della prossima assemblea la proposta di distribuzione di un dividendo unitario di 0,23 euro per ciascuna azione, per un importo complessivo pari a 16 milioni di euro, entro il limite massimo di 20 punti base del CET 1 ratio consolidato al 31 dicembre 2020, raccomandato da Banca d’Italia. Il dividendo verrà staccato alla prima data utile settimanale di stacco successiva alla data dell’assemblea degli azionisti che come da calendario finanziario si terrà tra il 15 e il30 aprile. "Siamo tornati finalmente al dividendo e la nostra eccezionale posizione di capitale potrà orientarci in futuro anche verso una più ampia remunerazione dei nostri azionisti”, ha commentato Luigi Lovaglio, amministratore delegato di Creval.