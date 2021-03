CreVal: Ok da Consob a Opa Credit Agricole, offerta parte martedì 30 marzo

Daniela La Cava 23 marzo 2021 - 07:57

MILANO (Finanza.com)

La Consob ha dato il via libera al documento di offerta dell'Opa lanciata da Crédit Agricole Italia su CreVal. Il periodo di adesione all'offerta, concordato con Borsa Italiana, avrà inizio il 30 marzo e terminerà il 21 aprile (estremi inclusi), con data di pagamento il prossimo 26 aprile, salvo proroghe. Lo si apprende in una nota di Crédit Agricole Italia nella quale si ricorda che per ciascuna azione del CreVal portata in adesione all'offerta, l'offerente mette sul piatto un corrispettivo unitario di 10,5 euro.