Crack Bio-on: nuove iniziative a tutela dei risparmiatori coinvolti

Titta Ferraro 28 ottobre 2019 - 14:46

MILANO (Finanza.com)

Sono circa 10.000 i risparmiatori coinvolti nel crack Bio-on, società produttrice di plastiche biodegradabili accusata dalla procura di Bologna di false comunicazioni sociali e manipolazione del mercato stando a quanto emerso dall’operazione Plastic Bubbles. Una vicenda che sembra ripercorrere le tappe del crack Parmalat o di Veneto Banca."Anche in questo caso i risparmiatori e l’intero listino AIM (dedicato ai titoli di aziende destinate ad una forte crescita) pagano i ritardi di una Autorità di vigilanza che, da Luglio, aveva sul tavolo la questione ed era a conoscenza degli illeciti", rimarca Federconsumatori che sottolinea il "ritardo inaccettabile" della Consob nell'intervenire nella questione.Federconsumatori sta studiando le migliori strategie per tutelare gli azionisti coinvolti. In particolare sta verificando se i profili degli investitori fossero adeguati al grado di rischio dell’investimento e, soprattutto, se non ci fossero state intermediazioni “poco equilibrate” che abbiano indotto i cittadini a investimenti incauti.Settimana scorsa era stato il Codacons ad attivarsi a tutela dei risparmiatori e dei soggetti danneggiati dagli illeciti contestati dalla magistratura bolognese. L’associazione ha deciso di costituirsi parte offesa nell’inchiesta penale in cui si contestano false comunicazioni sociali delle società quotate e manipolazione del mercato, e offre assistenza legale agli azionisti danneggiati, finalizzata a far ottenere loro il risarcimento dei danni economici subiti. Il Codacons sta studiando inoltre la fattibilità di ulteriori azioni legali a tutela dei lavoratori dell’azienda. Proprio per questo l’associazione ha deciso di convocare una prima assemblea informativa aperta a tutti i possibili danneggiati da questa vicenda, compresi i titolari di azioni della Bio-On che si trovano di fronte ad una situazione inaspettata con il rischio di perdere il valore delle azioni su cui hanno investito i loro risparmi.Lo scandalo è partito tre mesi fa dopo che il fondo speculativo Quintessential ha denunciato il 'castello di carte' costruito da soci fondatori e manager della società nel report intitolato 'Una nuova Parmalat a Piazza Affari?', portando al crollo del titolo in Borsa e l'avvio delle indagini della procura di Bologna che hanno confermato l'esistenza di forti irregolarità nella condotta di Bio-on.