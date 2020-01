Covivio acquista circa 620 mln di hotel iconici in Europa

simone borghi 6 gennaio 2020 - 14:35

MILANO (Finanza.com)

Covivio, operatore europeo di riferimento nel settore immobiliare, ha annunciato la firma di un contratto per l’acquisizione di un portafoglio di 8 hotel situati in alcune delle principali destinazioni turistiche europee (tra cui Roma, Firenze e Venezia) per 573 milioni di euro. Il Gruppo annuncia inoltre l’acquisizione di un hotel Hilton a Dublino per 45,5 milioni di euro.Tramite queste operazioni Covivio prosegue il suo sviluppo in Europa e in Italia, Paese in cui è storicamente presente nel segmento degli uffici a Milano, affermandosi con forza nel mercato nazionale degli immobili ad uso alberghiero.“Più di un anno dopo l’ingresso nel mercato UK, Covivio prosegue lo sviluppo europeo della sua attività alberghiera posizionandosi al centro di città che figurano fra le 20 più importanti destinazioni turistiche in Europa. Al contempo, rafforziamo la qualità del nostro patrimonio, di cui l’85% è situato in grandi città europee, e la nostra partnership con attori leader del settore alberghiero”, ha sottolineato Dominique Ozanne, Deputy CEO di Covivio.