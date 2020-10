Covid: lockdown a Natale darà un colpo da 4,1 mld al turismo

Redazione Finanza 14 ottobre 2020 - 15:50

MILANO (Finanza.com)

Illockdown a Natale è incubo da 4,1 miliardi per il turismo solo per le mancate spese degli oltre 10 milioni di italiani che lo scorso anno sono andati in vacanza nel periodo delle feste. E’ quanto emerge da una analisi Coldiretti/Ixè in riferimento all’arme lanciato dal virologo dell'Università di Padova Andrea Crisanti sullo sviluppo della pandemia in Italia nei prossimi mesi. Un duro colpo per il sistema economico già duramente provato da una estate che – sottolinea la Coldiretti - ha lasciato un buco da 23 miliardi nei conti turistici nazionali per il calo delle presenze italiane e l’assenza praticamente totale degli stranieri. Si tratta di un sistema che si compone di 612mila imprese e rappresenta il 10,1% del sistema produttivo nazionale, superando il settore manifatturiero, con 2,7 milioni di lavoratori, il 12,6% dell’occupazione nazionale secondo Unioncamere.