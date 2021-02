Covid: attesa per nuovo Dpcm ferma 1 italiano su 3 per viaggi Pasqua

Valeria Panigada 25 febbraio 2021 - 11:01

MILANO (Finanza.com)

L’attesa per le nuove misure restrittive ferma i programmi di viaggio di un italiano su tre (32%) per vacanze, gite fuori porta o visite a parenti e amici. E’ quanto emerge da una analisi Coldiretti/Ixé in riferimento all’annuncio del Ministro della Salute Roberto Speranza sull’entrata in vigore del nuovo Dpcm dal 6 marzo al 6 aprile. Una decisione, che Coldiretti definisce pesante per la mobilità, la ristorazione e le località turistiche, già duramente colpite dall’emergenza Covid.