Covid: Gimbe, riduzione di nuovi casi (-31,8%) e decessi (-34,9%)

Redazione Finanza 10 giugno 2021 - 14:26

MILANO (Finanza.com)

Il monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe rileva nella settimana 2-8 giugno 2021, rispetto alla precedente, una diminuzione di nuovi casi (15.288 rispetto a 22.412) e decessi (469 contro 720). In calo anche i casi attualmente positivi (181.726 rispetto a 225.751), le persone in isolamento domiciliare (176.353 contro 218.570), i ricoveri con sintomi (4.685 contro 6.192) e le terapie intensive (688 rispetto 989)."Da 12 settimane consecutive – dichiara Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe – il trend dei nuovi casi si conferma in discesa, sia per la ridotta circolazione del virus come dimostra la riduzione del rapporto positivi/casi testati, sia per la costante diminuzione dell’attività di testing che da un lato sottostima il numero dei nuovi casi e dall’altro ribadisce la rinuncia al tracciamento dei contatti, proprio ora che la ridotta incidenza dei casi ne permetterebbe la ripresa".