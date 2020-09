Covid, Draghi: 'sussidi dovranno scendere, nuovi posti lavoro per giovani. Salute, dovremmo spendere molto di più'

Laura Naka Antonelli 2 settembre 2020 - 07:33

MILANO (Finanza.com)

"I sussidi dovranno scendere e al tempo stesso si creeranno nuovi posti di lavoro per i giovani". Così, stando a quanto riporta l'agenzia Ansa, l'ex presidente della Bce, Mario Draghi, nell'intervista rilasciata al professor Filippo Crea, ordinario di Cardiologia all'Università Cattolica e da ieri (primo italiano) editor in chief dell'European Heart Journal, nella giornata conclusiva del Congresso della Società Europea di Cardiologia - Escardio 2020."Dovremmo spendere molto di più per la salute - ha aggiunto l'ex numero uno della Bce, aggiungendo che - la pandemia (da coronavirus COVID-19) ha messo in rilievo l'importanza di avere buone strutture sanitarie".