Covid: Boccia, stato emergenza finché virus non sarà sconfitto definitivamente. Ipocrita chi pensa di cancellarlo

Redazione Finanza 16 giugno 2021 - 14:28

MILANO (Finanza.com)

"Lostato di emergenza sarà prorogato fino a quando il Covid-19 non sarà sconfitto definitivamente. È da ipocriti pensare di cancellarlo proprio in questa fase. A chi ancora utilizza lo stato di emergenza come arma politica, voglio ricordare che serve per le procedure amministrative delle Regioni e dello stesso Commissario all'emergenza", ha detto Francesco Boccia, deputato PD e responsabile Enti locali della Segreteria nazionale, lasciando Montecitorio, spiegando: "Sono decine le emergenze nazionali attive non perché ci sia ancora la calamità naturale che l’ha generata ma perché investimenti e ricostruzione non sono terminati e le procedure che accompagnano queste fasi possono essere solo fatte con la proroga dello stesso stato di emergenza. Tutto questo non significa limitazioni alle procedure o alle libertà personali dei cittadini ma velocità di azione per la ripartenza e per essere sempre pronti nel caso in cui riaccada ancora".