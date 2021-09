Covid: Bankitalia, oltre 70% famiglie si attende reddito 2021 in linea con 2020

Daniela La Cava 7 settembre 2021 - 12:54

MILANO (Finanza.com)

Oltre il 70 per cento dei nuclei si attende per il 2021 un reddito in linea con quello percepito nel 2020; circa un sesto ritiene che sarà inferiore. I nuclei con capofamiglia lavoratore autonomo o disoccupato continuano a essere più pessimisti rispetto a quelli con dipendenti e pensionati, ma il divario si attenua. E' quanto si apprende dalla nuova pubblicazione della Banca d’Italia della serie "Note Covid-19", dal titolo ‘Principali risultati della quinta edizione dell'Indagine Straordinaria sulle Famiglie italiane’.