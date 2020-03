Covid-19 non molla presa su Italia: oltre 2mila nuovi contagi e 250 decessi

Titta Ferraro 13 marzo 2020 - 18:27

MILANO (Finanza.com)

Non rallenta l'ascesa della curva dei contagi in Italia. Le misure fortemente restrittive annunciate l'11 sera ancora non sembrano sortire i primi effetti e i dati aggiornati della Protezione Civile vedono i contagiati in Italia salire a quasi 15mila unità (14.955). Nelle ultime 24 sono stati 2.116 i nuovi contagi con 250 nuovi decessi causati dal virus. Il totale delle vittime sale così a 1.266 con età media dei deceduti è 80,3 anni. I guariti e dimessi sono 1.439 (+181). I casi di contagio totale salgono così a 17.660. Il dato dei ricoverati in terapia intensiva è di 1328