Covid-19: l'App allertaLom supera i 300mila download

2 aprile 2020 - 16:51

MILANO (Finanza.com)

Hanno già superato quota 300 mila i download dell'App AllertaLom lanciata dalla Regione Lombardia e che prevede la compilazione di un questionario anonimo chiamato 'Cercacovid' volto a tracciare la diffusione del virus. Il vicepresidente della Regione, Fabrizio Sala, nel sottolineare il successo dell'iniziativa ha invitato i lombardi a continuare su questa strada perchè per avere un campione apprezzabile bisogna arrivare ad almeno un milione di feedback.L'App allertaLom chiede dati quali sesso ed età e poi se si sono avuti alcuni sintomi e contatti con persone risultate positive al coronavirus. Sala ha spiegato che per funzionare bisogna aggiornare i dati una volta al giorno, o ogni due giorni, in modo da avere una fotografia del rischio del contagio.