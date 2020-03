Covid-19: i numeri di oggi in Italia, record di decessi e nuovi contagi

Titta Ferraro 20 marzo 2020 - 18:26

MILANO (Finanza.com)

Accelerano in maniera preoccupante i contagi da Covid-19 in numero assoluto in Italia. I dati diffusi oggi dalla Protezione Civile indicano un totale di 37.860 malati di coronavirus. Spicca l'impennata di 5.986 nuovi casi in un solo giorno,nuovo record rispetto ai +5.322 di ieri. Nuovi massimi anche a livello di decessi: 627 in più per un totale di 4.032.