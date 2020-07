Covid-19: da Banca Ifis e Bei 50 milioni a sostegno delle Pmi

Daniela La Cava 20 luglio 2020 - 09:46

MILANO (Finanza.com)

Cinquanta milioni di euro per finanziare e sostenere progetti di investimento e crescita delle piccole e medie imprese italiane. È quanto prevede la nuova intesa sottoscritta tra Banca Ifis e la Banca Europea per gli Investimenti (Bei). Si tratta del secondo accordo finalizzato con l’istituzione finanziaria europea dopo quello del giugno 2019, per analogo importo e con caratteristiche simili alla linea di credito già in essere, che porta la complessiva erogazione fino a cento milioni di euro, rafforzando ulteriormente, anche in termini prospettici, tale canale di approvvigionamento per Banca Ifis.La nuova convenzione fa parte di un ampio progetto paneuropeo finanziato da Bei del valore complessivo di cinque miliardi di euro e definito “Covid-19” che vuole essere la prima risposta di Bei al sostegno dell’economia reale durante la pandemia mondiale.