Covid-19: balzo dei contagi nelle ultime 24h in Italia, guariti totali superano muro 10mila

Titta Ferraro 26 marzo 2020 - 18:15

MILANO (Finanza.com)

Siarresta il trend di calo del numero dei contagi in Italia. I dati diffusi dalla Protezione Civile evidenziano l'accelerazione a 4.492 dei nuovi casi in un solo giorno, rispetto ai +3.491 di ieri. Si ferma quindi la sequenza di quattro cali consecutivi. Scende di poco il ritmo dei decessi: 662 rispetto ai 683 di ieri. In tutto i morti dal'inizio della crisi risultano 8.165. Balzano i guariti anche oggi vicini alle mille unità (999 dopo i 1.036 di ieri), per un totale di 10.361.