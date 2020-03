Covid-19 allenta la morsa: i dati di oggi, meno morti e meno contagi

Titta Ferraro 23 marzo 2020 - 18:43

MILANO (Finanza.com)

Secondo giorno consecutivo con numeri di contagi e decessi in calo in Italia. I dati diffusi dalla Protezione Civile evidenziano un totale di 50.218 malati di coronavirus. Spicca la discesa a 3.780 dei nuovi casi in un solo giorno, rispetto ai +3.957 di ieri. Cala anche il ritmo dei decessi: 601 rispetto ai 651 di ieri. Sabato era stato toccato un picco di morti giornalieri di quasi 800 (793).I guariti oggi risultano 408, per un totale di 7.432.