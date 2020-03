Covid-19: Mps, da lunedì in filiale solo su appuntamento

Daniela La Cava 20 marzo 2020 - 17:25

MILANO (Finanza.com)

Via via tutte le banche italiane stanno annunciando nuove misure straordinarie per garantire l’operatività nel contesto dell’emergenza sanitaria in corso e per contribuire, al tempo stesso, a limitare la diffusione del virus Covid-19. L'ultimo annuncio è quello di Mps che ha fatto sapere che a partire da lunedì 23 marzo, le filiali della banca su tutto il territorio nazionale saranno accessibili solo su appuntamento la mattina del lunedì, mercoledì e venerdì. "Una misura necessaria per tutelare la salute di clienti e dipendenti nel rispetto delle indicazioni del decreto governativo", spiega la banca senese nella nota appena diffusa.Mps invita, inoltre, i clienti ad utilizzare le app e il digital banking con cui è possibile consultare i propri rapporti (conto corrente, carte di debito e credito, investimenti, carte prepagate, mutui, prestiti) ed effettuare tutte le operazioni bancarie a distanza. In alternativa, è possibile telefonare direttamente alla propria filiale di riferimento per verificare l’effettiva necessità di recarsi nella sede per le operazioni da svolgere e in tal caso fissare un appuntamento.