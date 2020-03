Covid-19: FCA Bank e Leasys insieme alla Croce rossa italiana, a disposizione flotta vetture

Daniela La Cava 20 marzo 2020 - 14:42

MILANO (Finanza.com)

FCABank e la sua controllata Leasys si attivano a sostegno del Paese colpito dalla diffusione del Covid-19, mettendo a disposizione della Croce Rossa Italiana una flotta di 300 vetture Fiat e Jeep e 5 ambulanze a biocontenimento su base Fiat Ducato per contribuire a contrastare l’attuale emergenza sanitaria. "Grazie alla capillare rete di Leasys Mobility Store in Italia, i volontari della Croce Rossa, impegnati su tutto il territorio nazionale attraverso 700 comitati territoriali, potranno contare su un valido sostegno nelle azioni quotidiane di consegna della spesa e dei farmaci nelle città italiane alle persone più fragili che in questo momento hanno bisogno di assistenza", si legge in una nota stampa di FCA Bank.