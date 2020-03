Covid-19: Castelli: "lavoriamo a importante piano per enti locali"

Daniela La Cava 25 marzo 2020 - 14:32

MILANO (Finanza.com)

“Continuiamo a lavorare con Anci, l’Associazione Nazionale Comuni Italiani, e UPI, l’Unione delle Province d’Italia, per individuare insieme le giuste soluzioni alle problematiche che sono sorte a seguito in questa fase di lotta al Coronavirus. Stiamo lavorando ad un importante piano che possa consentire agli enti locali di continuare ad offrire supporto e protezione ai nostri cittadini. Mai come in questo momento è fondamentale cooperare con un obiettivo comune: la tutela del cittadino”. È quanto scrive sulla sua pagina Facebook il vice ministro dell’Economia e delle Finanze, Laura Castelli.