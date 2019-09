Cottarelli: investimenti green fuori da deficit e taglio tasse? Speriamo di non restare al verde

Titta Ferraro 14 settembre 2019 - 10:14

MILANO (Finanza.com)

Fuori dal deficit gli investimenti green. E' uno dei punti su cui si è soffermato il neo ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, nella sua prima intervista da numero uno del Tesoro. L'economista Carlo Cottarelli, ex commissario alla spending review nel governo Renzi, esprime qualche dubbio. "Gualtieri dice di scorporare gli investimenti verdi dal deficit - scrive Cottarelli in un tweet - . Gli investimenti pubblici (verdi e non) servono. Ma si è aumentata già la spesa corrente, la si vuole aumentare ulteriormente e si vogliono pure tagliare le tasse". "Speriamo di non restare al verde", conclude laconico l'economista ex Fmi.