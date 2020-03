Cottarelli: Bce acquista BTP per 220 miliardi, assurdo pensare che Italexit sarebbe meglio

Titta Ferraro 29 marzo 2020 - 13:04

MILANO (Finanza.com)

La polemica sugli Eurobond con la posizione contraria di alcuni paesi, in primis la Germania, ha riacceso negli ultimi giorni la discussione sui social contro l'Europa con l’hashtag #italexit in auge nelle ultime 48 ore. Sul nodo eurobond e ruolo dell'UE interviene l'economista Carlo Cottarelli con un videomessaggio proprio sui social."Credo che gli eurobond siano la strada giusta da seguire. Ricordo anche che la BCE si è impegnata a comprare quest'anno circa 220 miliardi di euro di titoli italiani, una cifra enorme, che corrisponde al 12% del Pil", dice l'ex commissario alla spending review. "Questi sono soldi che lo Stato italiano può utilizzare per finanziare il proprio deficit - prosegue Cottarelli - ed è molto importante perché ha contribuito a calmierare anche i tassi di interesse sul mercato". "E' incredibile l'immagine che si fa passare adesso di un'Europa che non aiuta l'Italia". Inoltre, continua l'economista, la Bce ha chiarito che è un importo che possa essere aumentato. "Trovo davvero incredibile che si possa arrivare a pensare che l'Italia in questo momento così difficile starebbe meglio fuori dall'Europa. Dobbiamo lavorare insieme all'Europa piuttosto che sollevare polemiche inutili", conclude Cottarelli.