Costruzioni: attività edile aumenta al tasso più veloce da aprile 2019

Daniela La Cava 6 luglio 2020 - 09:40

MILANO (Finanza.com)

Leimprese edili italiane hanno osservato a giugno l’ennesimo aumento dell’attività, in quanto il settore mostra segnali di ripresa per via dell’allentamento delle misure restrittive causate dal Covid-19. Secondo i dati elaborati da Ihs Markit, l'indice totale dell’attività edile è aumentato, attestandosi a giugno a 51,6 da 51 di maggio e mostrando il secondo mese consecutivo di aumento dell’attività edile. Sebbene il tasso sia stato modesto, ha mostrato l’aumento più veloce da aprile 2019.