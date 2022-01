Costamp: assemblea straordinaria su proposta delega ad emettere obbligazioni convertibili e modifica statuto

Redazione Finanza 10 gennaio 2022 - 15:00

MILANO (Finanza.com)

Costamp Group, società specializzata nella costruzione di stampi per la componentistica di precisione per il settore automotive, ha annunciato che il consiglio di amministrazione, ha deliberato di sottoporre all’approvazione dell’assemblea, in sede straordinaria, una proposta di delega a emettere obbligazioni convertibili fino a un importo massimo complessivo di 10 milioni di euro, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, in una o più tranche, con conseguente aumento di capitale a servizio della conversione mediante emissione di azioni ordinarie aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, da offrire, in tutto o in parte, con esclusione del diritto di opzione."Ai sensi di quanto deliberato dal consiglio di amministrazione, la delega, ove la proposta venga approvata dall’assemblea, potrà essere esercitata entro un periodo di un anno dalla data della delibera assembleare di conferimento della delega", si legge in una nota. Il board ha altresì deliberato di sottoporre all’assemblea straordinaria una proposta di modifica dell’oggetto sociale al fine di precisare alcune attività che la società può svolgere in favore delle società partecipate nonché dell’art. 8 dello Statuto, ai fini di precisare l’ambito di competenza del panel di Borsa Italiana.Il cda ha deliberato di convocare l’assemblea in sede straordinaria per il prossimo 26 gennaio (prima convocazione) e, occorrendo, per il prossimo 27 gennaio (seconda convocazione).