Costamp: accordo con Cdp per prestito obbligazionario convertibile a tasso variabile da 5 mln

Costamp Group ha perfezionato con Cassa Depositi e Prestiti la sottoscrizione di un prestito obbligazionario convertibile per 5 mln di euro, della durata di sei anni dalla data di emissione.I proventi derivanti dall’emissione saranno destinati a sostenere i costi per investimenti e/o capitale circolante relativi a stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali, in linea con gli obiettivi dell'Unione Europea e gli obblighi nazionali in materia di trasformazione verde e digitale, compreso l'obiettivo della neutralità climatica entro il 2050.