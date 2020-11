Costamp Group: commessa da 6 mln da casa automobilistica Usa per stampi gigatools

Daniela La Cava 3 novembre 2020 - 07:23

MILANO (Finanza.com)

Costamp Group, specializzata nella costruzione di stampi per la componentistica di precisione per il settore automotive, ha ricevuto un ordine di importo prossimo a 6 milioni di euro da parte di un primario original equipment manufacturer americano. Nella nota diffusa ieri la società lombarda, quotata sull'Aim Italia, ha indicato che il pacchetto di attrezzature oggetto della commessa riguarda la fornitura di stampi di pressofusione per un componente automotive, con consegne previste nel corso dell’anno 2021. Nello specifico la commessa prevede consegne per 4 milioni alla divisione europea e 2 milioni alla divisione americana della primaria casa automobilistica."Alla luce della difficile situazione sociale ed economica che il mondo sta attraversando, l’acquisizione di queste commesse per la costruzione di gigatools rappresenta una importante iniezione di fiducia che ci fa guardare con positività al 2021", ha dichiarato Marco Corti, presidente e amministratore delegato di Costamp Group.