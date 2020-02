Costamp Group: commessa da 2,7 mln di euro, consegna prevista entro luglio

Daniela La Cava 18 febbraio 2020 - 09:20

MILANO (Finanza.com)

Costamp Group ha ricevuto un ordine di importo prossimo ai 2,7 milioni di euro da parte di un rilevante gruppo multinazionale di fonderie americano. La consegna è prevista entro luglio 2020. Il controvalore della commessa sarà conseguito integralmente nel corso dell’anno. È quanto si legge in una nota della società quotata sull'Aim Italia e specializzata nella costruzione di stampi per la componentistica di precisione per il settore automotive.Il pacchetto di attrezzature oggetto della commessa prevede, nell’ambito della divisione high pressure die casting, la fornitura da parte di Costamp Group di stampi di pressofusione per tre componenti facenti parte dell’offerta di parti strutturali del Gruppo. L’ordine si colloca all’interno di un più ampio e prestigioso progetto per una primaria casa automobilistica italiana.A Piazza Affari il titolo è partito con un rialzo di quasi il 3% a 2,12 euro.