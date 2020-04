Costamp Group: al 31 marzo portafoglio ordini pari a 60 milioni di euro

Alessandra Caparello 14 aprile 2020 - 11:45

MILANO (Finanza.com)

Costamp Group, società quotata su AIM Italia specializzata nella costruzione di stampi per la componentistica di precisione per il settore automotive, rende noto che il valore del portafoglio ordini del gruppo al 31 marzo 2020 è pari a circa 60 milioni di euro.Gli accordi attualmente in essere inerenti il portafoglio ordini prevedono la consegna delle relative commesse entro la fine dell’esercizio 2020 per circa 42 milioni di euro e per gli anni successivi per circa 18 milioni di euro. La società comunica inoltre di aver ricevuto un ordine di importo prossimo a 1,7 milioni di Euro da parte di un rinomato Tier1 americano con importante presenza a livello globale. Marco Corti, Presidente e Amministratore Delegato di Costamp Group ha dichiarato:“In un contesto globale tuttora caratterizzato dall’emergenza CoVid‐19, il Gruppo sta reagendo proattivamente, rafforzando la pipeline di commesse e incrementando il proprio portafoglio ordini a sostegno della ripresa a pieno regime dell’attività produttiva. Alla luce della difficile situazione sociale ed economica che sta attraversando la nostra regione e l’Italia intera, questa commessa è una importante iniezione di fiducia che ci consente di incrementare il nostro portafoglio ordini; l’Order Entry prosegue ed è frutto dell’ottimo lavoro del Team, che ha operato in Smart Working e in forma ridotta, e ci fa guardare con positività le prossime sfide che ci attendono.”