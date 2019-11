Costamp Group: Co.Stamp avvia la vendita del 2,55% del capitale attraverso un accelerated bookbuilding

simone borghi 26 novembre 2019 - 10:34

MILANO (Finanza.com)

Co.Stamp, prima azionista Costamp Group con il 93,28% del capitale sociale, ha avviato una procedura di accelerated bookbuilding per la vendita presso investitori istituzionali italiani ed esteri di massime 1.085.407 azioni ordinarie, rappresentanti circa il 2,55% del capitale della società specializzata nella costruzione di stampi per la componentistica di precisione per il settore automotive.La suddetta operazione di vendita ha il fine di incrementare il flottante con conseguente ampliamento e diversificazione della base azionaria agevolando lo scambio dei titoli. L’attività di bookbuilding avrà inizio immediatamente e potrà essere conclusa in qualsiasi momento. La vendita sarà soggetta alle condizioni di domanda, prezzo e mercato. Il prezzo a cui le azioni saranno cedute sarà concordato alla chiusura del processo di bookbuilding. I termini finali verranno tempestivamente comunicati al mercato.