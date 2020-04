Coronavirus, scuole chiuse. Azzolina: tra scenari scuola a distanza in autunno

Laura Naka Antonelli 6 aprile 2020 - 08:03

MILANO (Finanza.com)

Scuole chiuse per il coronavirus. Il ministro dell'Istruzione Lucia Azzolina, intervenendo alla trasmissione 'Che tempo che fa' di Fabio Fazio, ha riferito che il governo non si è dato ancora una data per decidere se e quando si ritornerà a scuola:"Non ci siamo dati una data ma quando si ritornerà a scuola sarà perché avremo la certezza che i nostri figli, i figli degli italiani, saranno al sicuro". In ogni caso, aveva precisato già prima, "la maggioranza prepara la fine di questo anno scolastico, che non sarà perso grazie alla didattica a distanza e prepariamo anche l'inizio del prossimo".Nel rispondere a una domanda di Fazio, la ministra ha ammesso che la scuola a distanza potrebbe confermarsi uno scenario anche per l'autunno, nel caso in cui si ripresentasse il problema del coronavirus: "E' uno degli scenari a cui stiamo pensando", ha detto:"Penso al problema atavico alle classi pollaio in cui è difficile tenere il metro di distanza. Con lo staff del Ministero lavoreremo a tutti gli scenari. Domani (oggi per chi legge) in Cdm discuteremo a un decreto che farà riferimento anche a questi aspetti".