Coronavirus: prima vittima in Italia, contagi salgono a 20

Titta Ferraro 22 febbraio 2020 - 08:19

MILANO (Finanza.com)

Si aggrava il bilancio dei contagiati da coronavirus in Italia. Questa mattina è arrivata la notizia del primo morto, Adriano Trevisan, 78enne che era ricoverato da 15 giorni. Era uno dei due contagiati nel padovano. Il bilancio dei casi accertati di coronavirus è salito a 20 casi e un morto. La maggioranza dei contagiati è in Lombardia, 1 in Veneto e 3 nel Lazio.Ieri sono scattate le prime misure restrittive con 10 comuni del lodigiano in isolamento. Il premier Conte ieri aveva preannunciato l'arrivo di nuove misure. Nel dettaglio il ministro della Sanità, Roberto Speranza, ha detto che si sta ultimando un'ordinanza che metterà in campo alcune misure per contenere il contagio che riguarderanno il territorio che è stato circoscritto "perché l’obiettivo essenziale è quello di circoscrivere quest’area, trattenerlo in una specifica area geografica”. Prevista la sospensione delle attività pubbliche e lavorative nell'area interessata oltre alle misure di quarantena obbligatoria e sorveglianza attiva.