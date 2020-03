Coronavirus: governo Conte stanzia 7,5 miliardi, Gualtieri scrive a Ue chiedendo maggior deficit

Laura Naka Antonelli 6 marzo 2020 - 07:17

MILANO (Finanza.com)

Il governo ha deciso di stanziare 7,5 miliardi per affrontare l'emergenza del coronavirus in Italia. La cifra è doppia rispetto ai 3,6 miliardi di euro inizialmente previsti. "Abbiamo stanziato 7,5 miliardi a sostegno delle famiglie e delle imprese che stanno affrontando quest'emergenza". E' quanto ha annunciato il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa a Palazzo Chigi. "Sono misure straordinarie e urgenti".Il ministro dell'economia Roberto Gualtieri, anche lui in conferenza stampa a fianco di Conte, ha affermato che il decreto da 7,5 miliardi sarà pronto la prossima settimana:"Abbiamo approvato la relazione che porteremo al Parlamento e che aggiorna gli obiettivi progammatici di finanza pubblica per consentire di assumere prima iniziative immediate per far fronte all'emergenza economica Coronavirus. Lo scostamento è di 7,5 miliardi in termini di saldo netto, tecnicamente 6,35 in termini di indebitamento e con questi soldi nel decreto su cui stiamo lavorando faremo misure per incrementare le risorse destinate al sistema sanitario, alla protezione civile, alle forze dell'ordine, per strumenti e mezzi che consentano di fornire al meglio l'assistenza".Il ministro ha scritto all'Unione europea, chiedendo alle autorità un maggiore deficit, pari a 0,3 punti percentuali, che l'Italia farà a causa di questi 7,5 miliardi di spese aggiuntive."La previsione di deficit per il 2020 salirà al 2,5% del Pil", rispetto alla precedente pari al 2,2%.La richiesta di maggior deficit è avvenuta tramite una lettera che Gualtieri ha scritto al vicepresidente della Commissione Ue Valdis Dombrovskis e al Commissario Ue agli Affari economici Paolo Gentiloni.