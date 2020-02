Coronavirus: da lunedì 2 marzo riaprono gli uffici postali delle zone rosse per il pagamento delle pensioni

Alessandra Caparello 28 febbraio 2020 - 17:18

MILANO (Finanza.com)

A partire da lunedì 2 marzo le pensioni del mese corrente saranno messe in pagamento anche nei 5 Uffici Postali a Codogno, Casalpusterlengo, Castiglione D’Adda, San Fiorano in provincia di Lodi e Vo’ Euganeo in provincia di Padova, che riaprono al pubblico. Così Poste Italiane ricordando che nella medesima zona interessata dalle misure straordinarie in riferimento alla diffusione del COVID19 sono in funzione anche gli ATM Postamat degli Uffici Postali di Codogno, Casalpusterlengo, Castiglione d’Adda e Somaglia.Nella stessa zona è possibile prelevare agli sportelli ATM delle banche senza commissioni.