Coronavirus: avviata istruttoria Antitrust nei confronti di Amazon e Ebay per aumenti dei prezzi

Valeria Panigada 13 marzo 2020 - 10:44

MILANO (Finanza.com)

L’Antitrust ha avviato due distinte istruttorie nei confronti delle piattaforme Amazon e Ebay riguardo prodotti igienizzanti/disinfettanti per le mani, di mascherine di protezione delle vie respiratorie e di altri prodotti igienico-sanitari in occasione dell’emergenza sanitaria derivante dal coronavirus. Oggetto dei due procedimenti avviati sono, da un lato, la presenza di claim relativi all’asserita efficacia dei singoli prodotti in termini di protezione e/o di contrasto nei confronti del virus Covid-19; dall’altro lato, l’ingiustificato e consistente aumento dei prezzi fatto registrare per la vendita di questi prodotti nelle ultime settimane. L’Autorità, in considerazione del particolare momento in cui le tradizionali forme di commercio sono limitate, ha deciso di focalizzare la propria attenzione anche su fenomeni simili su altre piattaforme ecommerce.