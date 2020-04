Coronavirus: appello Unimpresa,

Daniela La Cava 23 aprile 2020 - 14:24

MILANO (Finanza.com)

"È necessario incentivare l’attività privata, soprattutto quella d’impresa, azzerando la burocrazia, con agevolazioni fiscali, investendo in formazione, soprattutto tecnologica, e in infrastrutture. Occorrono, poi, aiuti temporanei a fondo perduto per le piccole e medie imprese, con il sostegno della Bce". Questo l'appello al governo lanciato dal presidente onorario di Unimpresa, Paolo Longobardi. "Le micro, piccole e medie imprese italiane hanno bisogno immediato di risorse finanziarie per far fronte al fermo delle loro attività stabilito con i decreti di chiusura del Paese per far fronte all’emergenza Covid-19", spiega Longobardi, secondo cui "se il governo italiano non è in grado di reperire i fondi necessari per sostenere le aziende, occorre un intervento urgente della Bce".