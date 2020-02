Coronavirus: anche UBI Banca dispone misure a tutela dipendenti e clienti

Titta Ferraro 24 febbraio 2020 - 15:25

MILANO (Finanza.com)

Anche UBI Banca, a seguito degli ultimi aggiornamenti relativi ai casi di “Coronavirus” COVID-19 accertati in Italia, prende le contromisure del caso. La banca ha comunicato ai dipendenti alcune disposizioni aziendali, prese in linea con le misure adottate dalle autorità, volte a contrastare la diffusione del virus e a tutela delle comunità e della salute dei propri collaboratori e clienti.Nel dettaglio, è prevista la chiusura oggi, estensibile ai giorni successivi, delle filiali situate nei Comuni oggetto dell’ordinanza prescrittiva (Codogno, Castiglione d’Adda, Casalpusterlengo, Fombio, Maleo, Somaglia, Bertonico, Terranova dei Passerini, Castelgerundo e San Fiorano (Lodi), Vo’ Euganeo (Padova). UBI Banca ha una propria filiale unicamente nel Comune di Codogno. La Banca si riserva la possibilità di aggiornare le disposizioni per seguire le eventuali prossime indicazioni delle autorità competenti.I dipendenti coinvolti nelle aree dall’ordinanza hanno ricevuto comunicazione di non presentarsi al lavoro lunedì 24 febbraio in attesa di valutazioni sull’evoluzione della situazione."Situazioni particolari riguardanti i collaboratori, passibili di implicazioni col fenomeno epidemiologico e la sua diffusione, saranno oggetto della massima attenzione ai fini della corretta e prudente gestione", precisa la banca in una nota. Le aziende fornitrici del Gruppo UBI Banca sono state invitate ad attenersi a misure precauzionali analoghe a quelle in sintesi descritte.Per contribuire alla riduzione della mobilità nelle Regioni interessate dall’emergenza COVID-19, la Banca favorisce per quanto possibile il ricorso a soluzioni alternative per lo svolgimento dell’attività lavorativa: video-conferenze e call-conference in luogo di riunioni e appuntamenti, e il ricorso allo smart working.La banca ha acquistato kit comprensivo di mascherine igieniche (mascherine monouso chirurgiche di tipo II o IIR o di protezione respiratoria), guanti monouso anallergici, amuchina per tutte le filiali sul territorio presenti nella cintura di sicurezza e amuchina per tutti i centri direzionali. Il kit sarà disponibile già martedì mattina nelle filiali limitrofe all’area di focolaio.Infine, per prevenire il contagio e limitare il rischio di diffusione del virus, la Banca ha messo in atto una serie di iniziative di comunicazione ai dipendenti che ribadiscono le regole di comportamento e corretto impiego delle misure sanitarie preventive fornite dall’OMS e dal Ministero della Salute: lavarsi frequentemente le mani, porre attenzione all’igiene delle superfici, non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani, evitare contatti con persone con sintomi influenzali, coprirsi naso e bocca con un fazzoletto o con il gomito piegato se si starnutisce o tossisce.