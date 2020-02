Coronavirus: 'impossibile dare cifre su impatto economia, con decreti misure straordinarie'

Laura Naka Antonelli 27 febbraio 2020 - 10:48

MILANO (Finanza.com)

"Se c'è una cosa su cui tutti sono d'accordo è che impossibile dare cifre" sull'impatto che il coronavirus avrà sulla crescita dell'economia italiana. Così il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, intervistato da Radio 24. Gualtieri ha sottolineato che "dare numeri non serve; quello che serve oggi è varare misure necessarie".Certo il coronavirus e l'emergenza della relativa malattia COVID-19 rendono ora più complicato il lavoro per risollevare i fondamentali dell'economia italiana.Per questo motivo, il governo varerà "misure aggiuntive e straordinarie". A tal proposito,"stiamo lavorando da diversi giorni", e "un primo decreto ci sarà questa settimana - ha precisato il titolare del Tesoro - un secondo la prossima"."Stiamo lavorando per dare necessario sostegno alle imprese, ai lavoratori e ai professionisti della zona rossa e per varare misure per settori colpiti dal Coronavirus. Penso al turismo ma non solo".