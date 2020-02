Coronavirus: Unimpresa chiede deroga Ue a vincoli bilancio per sostenere la crescita

Valeria Panigada 27 febbraio 2020 - 15:27

Ottenere dall’Unione europea una deroga sui vincoli di bilancio, in particolare per superare il 2,2% del rapporto tra deficit e prodotto interno lordo, così da incrementare gli investimenti nel paese. E' ciò che Unimpresa avanza come proposta da richiedere a Bruxelles in questa fase di emergenza sanitaria per l'Italia. "Se per un verso il Governo ha avuto un comportamento corretto nella gestione immediata dell’emergenza altrettanto non si può dire o almeno non ancora, per quanto riguarda le misure di contenimento in ambito economico - dichiara il vicepresidente di Unimpresa, Giuseppe Spadafora - Le solite soluzioni come la sospensione dei mutui o la cassa integrazione o ancora la sospensione delle tasse possono alleviare la pressione fiscale in quella precisa area, ma in un caso come questo dove l’intera nazione si è svegliata all’improvviso scoprendo di essere una isola circondata da nazioni che di fatto consigliano di non venire da noi è evidente che l’impatto economico non sarà esclusivamente diretto alle aree colpite ma riguarderà l’intero tessuto imprenditoriale nazionale".