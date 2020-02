Coronavirus: Patuanelli, al lavoro su un pacchetto di misure per le imprese

Valeria Panigada 26 febbraio 2020 - 08:56

MILANO (Finanza.com)

Il governo sta lavorando a un pacchetto di misure per supportare il sistema produttivo nelle aree interessate dall’emergenza sanitaria. Lo ha confermato il ministro per lo Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, nell'incontro organizzato ieri con i rappresentanti delle associazioni imprenditoriali e delle professioni per un confronto su come intervenire per ridurre l’impatto economico del coronavirus.Tra gli interventi sono previsti una procedura di accesso rapido per le piccole e medie imprese al Fondo di garanzia, la sospensione dei pagamenti delle forniture dei servizi come gas ed energia elettrica, la sospensione dei termini degli adempimenti societari e la proroga al 2021 delle misure previste dal codice della crisi di impresa, nonché un'attività di monitoraggio dei prezzi di alcuni prodotti sanitari. E’ in corso di approfondimento la possibilità di prevedere forme di contributi per la ripresa delle attività per le imprese direttamente danneggiate e sostegni alle imprese che hanno subito danni indiretti.Patuanelli si è inoltre impegnato a individuare strumenti finalizzati a sostenere quei specifici settori che si trovano maggiormente in difficoltà, quali la grande distribuzione organizzata, il turismo, i trasporti, la logistica e le forniture.