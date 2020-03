Coronavirus, OVS: CEO chiede interventi ragionati per evitare la crisi del settore

Alessandra Caparello 2 marzo 2020 - 15:53

MILANO (Finanza.com)

In flessione di circa il 6% a 1,39 euro il titolo OVS a Piazza Affari dopo che il CEO Beraldo ha chiesto interventi ragionati a seguito dell’epidemia da coronavirus per evitare la crisi del settore.In un’intervista sul Corriere di Sabato, Beraldo è intervenuto in merito alle disposizioni attuate dal governo per contenere la diffusione delCovid19 e chiede che siano adottati interventi ragionati. Beraldo segnala come la densità dei clienti nei negozi sia ampiamente sotto i livelli considerati critici dal punto di vista sanitario e come i sistemidi condizionamento garantiscano un frequente ricambio d’aria. Questi elementi dovrebbero indurre il governo a evitare interventi di chiusuradegli esercizi commerciali che rischiano di mettere in crisi il settore. “Vista la bassa stagionalità (febbraio e marzo sono tra i mesi più scarichi), riteniamo che l’impatto sui numeri di OVS possa essere ancora contenuto (5-10 mn) e non inficiare un EBITDA quantomeno sui livelli attesi per il 2019 (ns. stima 147 mn) se il fenomeno non si protraesse oltre marzo” scrive Equita. Se il fenomeno però si estendesse ad altre regioni e avesse durata più lunga impattando le vendite dei mesi di aprile/maggio, allora l’impatto potrebbe diventare più significativo.