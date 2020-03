Coronavirus: Misiani (Mef), "al lavoro per estensione moratoria tasse e contributi per lavoratori autonomi"

Daniela La Cava 9 marzo 2020 - 11:11

MILANO (Finanza.com)

"Stiamo lavorando anche sulle partite Iva a partire dei settori maggiormente coinvolti dalla crisi come turismo, logistica, trasporti, cultura, per questi ragioniamo su esenzione moratoria di tasse e contributi". Lo ha dichiarato Antonio Misiani, vice ministro all’Economia, nel corso di un intervento a 24Mattino di Simone Spetia e Maria Latella su Radio 24. "Gli ammortizzatori sociali non sono previsti per tutti i lavoratori dipendenti e questo pone un problema di esenzione attraverso la cassa in deroga e il fondo di integrazione salariale, lavoriamo anche su questo", ha precisato.