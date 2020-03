Coronavirus: Mattarella, necessaria "unità in un momento difficile per intera comunità"

Daniela La Cava 24 marzo 2020 - 10:31

MILANO (Finanza.com)

"La libertà e la democrazia sono state conquistate con il sangue di molti per evitare che ne fosse sparso ancora in futuro. Al termine di quegli anni terribili, segnati dalla dittatura e dalla guerra, l’unità del popolo italiano consentì la rinascita morale, civile, economica, sociale della nostra Nazione. La stessa unità che ci è richiesta, oggi, in un momento difficile per l’intera comunità". E' quanto si legge in una dichiarazione del presdiente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel giorno del 76esimo anniversario dell'eccidio delle Fosse Ardiatine.