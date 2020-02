Coronavirus, M5S: "Governo stanzia per il 2020 circa 300 milioni a tutela dell'export"

Alessandra Caparello 11 febbraio 2020 - 17:31

MILANO (Finanza.com)

Siamo contenti che, come annunciato dal ministro Di Maio, per tutelare tutti i settori che vedono nelle esportazioni una loro priorità strategica, il Governo abbia stanziato per il 2020 circa 300 milioni che andranno a finanziare, attraverso l'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane (ICE), il nostro made in Italy”. Così in una nota i deputati del MoVimento 5 Stelle in commissione Attività produttive alla Camera riferendosi all’emergenza coronavirus che minaccia l’export tricolore. Proprio dalle esportazioni, ricordano i deputati, deriva il 32% del nostro Pil.