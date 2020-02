Coronavirus Italia, le misure prese da Banco BPM. Banca punta su smart working, sospese trasferte

Laura Naka Antonelli 24 febbraio 2020 - 09:12

MILANO (Finanza.com)

Banco BPM illustra in un comunicato le misure che ha deciso di prendere per contrastare e frenare la diffusione del coronavirus, dopo i casi esplosi in Lombardia. Così recita la comunicazione interna rivolta ai dipendenti:"Gentili Colleghe e Colleghi,Banco BPM ha predisposto, a partire da venerdì 21 febbraio u.s., un presidio che riunisce le principali Funzioni del Gruppo e che sta monitorando in modo continuativo le notizie e le istruzioni provenienti dalle Autorità e dalle Istituzioni Sanitarie. Sono state definite pertanto alcune misure precauzionali per la tutela delle Persone di Banco BPM, dei Clienti e in generale di tutta la Comunità.In particolare, le Colleghe ed i Colleghi residenti o domiciliati nei Comuni indicati dalle Autorità competentinazionali e locali (ad oggi: Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione d’Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini, Vo’ Euganeo) sono dispensati dal recarsi sul luogo di lavoro fino a nuova comunicazione. Allo stesso modo, non dovranno recarsi al lavoro le Colleghe ed i Colleghi che svolgono la loro attività nelle Filiali di Castiglione d'Adda, Casalpusterlengo, Codogno e Somaglia che, essendo ubicate nei Comuni interessati dai provvedimenti restrittivi, resteranno chiuse.Naturalmente le assenze saranno considerate in permesso retribuito; verranno giustificati eventuali ritardidovuti alle difficoltà relative alla circolazione e alla mobilità. Si ricorda che tutti coloro che dovessero riscontrare patologie influenzali certificate dal medico dovranno rimanere a casa. Si consiglia inoltre a tutti i Colleghi e le Colleghe che dovessero presentare sintomi diaffezione respiratoria di rivolgersi al proprio medico curante o chiamare i numeri di emergenza segnalatidalle Autorità - 112, 1500, per la Lombardia 800-894545, per il Veneto 800-462340. Per ogni altra situazione non prevista vi invitiamo a contattare la Gestione del Personale o il vostro Responsabile. Resta comunque attivo l'indirizzo e-mail sorveglianza.sanitaria@bancobpm.it predisposto dalla Banca per le tematiche oggetto di questa nota. Le Colleghe ed i Colleghi residenti o domiciliati nei Comuni sopraindicati possono operare in regime di Smart Working anche oltre le attuali previsioni e modalità. Si stanno inoltre valutando ulteriori misure di estensione dello Smart Working stesso.In relazione a quanto sopra, sono sospesi tutti i corsi di formazione già programmati nella prossima settimana.Sono altresì sospese eventuali trasferte all'estero e più in generale si raccomanda di limitare al massimo la mobilità sul territorio attenendosi con attenzione alla relativa normativa interna. Conseguentemente si consiglia di svolgere tutte le riunioni in modalità audio o video. Avvisiamo inoltre che gli asili nido del Gruppo (Lodi e Milano) rimarranno chiusi per la prossima settimana, come da indicazioni delle Autorità. Vi terremo costantemente informati sulle ulteriori decisioni che verranno definite dalla Banca in relazione all'evolversi della situazione. Per vostra informazione, alleghiamo il Decalogo diffuso dal Ministero della Salute".