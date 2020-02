Coronavirus: Italia in recessione tecnica, Mazziero Research abbasta stime PIL I trimestre

Laura Naka Antonelli 24 febbraio 2020 - 11:34

MILANO (Finanza.com)

Mazziero Research prevede recessione tecnica in Italia, a causa dello stop alle attività nel nord Italia dovuto all'emergenza coronavirus."Il fermo di parte delle attività nel Nord Italia a seguito delle infezioni da coronavirus e il possibile allargamento alle altre regioni colpisce un quadro economico già fragile con cassa integrazione in aumento. Abbassiamo quindi le stime PIL al 1° trimestre da +0,1% a -0,1%; la stima del PIL annuale 2020 resta stabile a -0,1%".Di conseguenza, "considerando il dato negativo del 4° trimestre 2019 a -0,3% (preliminare Istat da confermare), qualora le stime Mazziero Research fossero corrette, l'Italia si troverebbe in recessione tecnica al termine del 1° trimestre di quest'anno".