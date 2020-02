Coronavirus Italia: contagiati 219, vittime salgono a 5. Misiani: 'verso decreto per crescita'

Laura Naka Antonelli 24 febbraio 2020 - 12:34

MILANO (Finanza.com)

Coronavirus in Italia, il commissario per l'emergenza Angelo Borelli aggiorna il bilancio delle vittime e delle persone infettate dal virus.In tutto il numero dei contagiati è salito a 219, il bilancio delle vittime è di cinque, un paziente è invece guarito.Così ha detto intanto il viceministro dell'Economia, Antonio Misiani, a Circo Massimo, su Radio Capital:"Stiamo monitorando attentamente l'evoluzione della congiuntura economica in relazione a quello che sta accadendo, è evidente che se questi dati venissero confermati sarà necessario adottare delle misure più significative, anche attraverso un decreto crescita che potrebbe a questo punto essere adottato a ridosso della presentazione del Def"."Se c'è una cosa che dobbiamo evitare in questa fase è la prosecuzione di tensioni commerciali".