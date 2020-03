Coronavirus Italia, Gualtieri: 'tuteleremo professionisti e partite Iva. Misure per genitori causa scuole chiuse'

Laura Naka Antonelli 11 marzo 2020 - 14:22

Nel governo "è presente la necessità di tutelare i professionisti e le partite Iva". Così il ministro dell'economia, Roberto Gualtieri, nel corso di un'audizione alle commissioni bilancio di Camera e Senato."Invito alla responsabilità da parte di tutti, perché dobbiamo garantire sostegni economici a tutte le famiglie e dobbiamo essere rigorosi nella definizione della platea per consentire che tutti coloro che hanno bisogno dei nostri intereventi ne possano beneficiare"."Potenzieremo la cassa integrazione in deroga e il fondo di integrazione salariale per l'intero territorio nazionale e per tutti i settori produttivi, incluse le attività con meno di 5 dipendenti - ha specificato il titolare del Tesoro - Inoltre assicureremo il sostegno al reddito per lavoratori non coperti dalla Cig in deroga come gli stagionali, inclusi quelli del turismo, gli autonomi, tra cui i lavoratori dello spettacolo e i lavoratori a tempo determinato"."Cassa integrazione per tutti", ha sottolineato, aggiungendo che l'esecutivo aiuterà anche i genitori, alle prese con i figli in casa dopo che le scuole sono state chiuse fino al prossimo 3 aprile."Sarà rafforzato il congedo parentale e contribuiremo alle spese per la baby sitter".