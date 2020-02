Coronavirus: Intesa SanPaolo sospende rate finanziamenti a imprese e famiglie clienti

Alessandra Caparello 24 febbraio 2020 - 14:56

MILANO (Finanza.com)

Sospensione per 3 mesi delle rate dei finanziamenti in essere, per la sola quota capitale o per l’intera rata, per tutte le famiglie residenti e per tutte le aziende con sede operativa nei comuni indicati nella zona rossa per il contagio da coronavirus. Così una nota di Intesa Sanpaolo secondo cui la sospensione è eventualmente prorogabile per altri 3 o 6 mesi in funzione della durata dell’emergenza.Questo provvedimento, si legge nella nota, è esteso anche alle aziende presenti sul territorio nazionale che dovessero subire riduzioni dell’attività per effetto delle limitazioni agli scambi commerciali e di fornitura, nonché a favore di privati qualora il datore di lavoro, trovatosi in difficoltà a causa di questa emergenza, non potesse ricorrere ai benefici degli ammortizzatori sociali.“Intesa Sanpaolo si è immediatamente attivata in soccorso di tutti coloro che stanno subendo danni, diretti e indiretti, per il diffondersi del Coronavirus – ha dichiarato Stefano Barrese, responsabile della Divisione Banca dei Territori di Intesa Sanpaolo. Anche in questa occasione la Banca ha dimostrato di essere tempestivamente vicina alle famiglie e alle imprese italiane con provvedimenti di sostegno nelle situazioni di difficoltà”.